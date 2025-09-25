Художественному отделу Егорьевского музея исполнилось 26 лет

Музей основал местный текстильный фабрикант и меценат Михаил Бардыгин в 1911 году, собрав богатую коллекцию диковин со всей страны. Его мечтой было открыть для своих находок собственное здание. Проект был почти готов, но задумка так и не осуществилась. Сначала коллекцию показывали в фабричной библиотеке, затем еще в нескольких зданиях, а в советский период художественная экспозиция — картины, керамика, шитье, стекло, резное и расписное дерево — и вовсе на долгое время перекочевала в запасники. И только в 1989 году, в непростое для всей страны время, музею передали полуразрушенный особняк купцов Никитиных, за восстановление которого взялась руководитель музея Наталия Артемова. А спустя 10 лет тяжелого труда, 25 сентября 1999 года, наконец распахнул свои двери заново воплощенный художественный отдел Егорьевского музея.

Для создания проекта экспозиции пригласили самого неординарного музейного дизайнера — над ним работал профессор Международной академии архитектуры Евгений Абрамович Розенблюм. Художник придал музею яркий, жизнеутверждающий колорит, навсегда изменивший представление о музее как о скучном хранилище. Залы украшены орнаментами гуслицкой росписи, перешедшими со страниц рукописных старообрядческих книг. Экспозиция площадью 1,5 тысячи кв. м размещена в анфиладе залов. Витрины в форме кристаллов, разработанные по специальному проекту, подчеркивают драгоценность коллекции.

Сегодня музей — это не просто выставка старинных вещей, но и место для общения людей, культурных встреч и событий — проходят камерные концерты, выставки известных живописцев. Открыт Егорьевский музей и для новых проектов: вот уже 7 лет здесь проводят студенческий фестиваль «Живые картины» — это популярное развлечение культурной молодежи XIX века, возрождаемое в новых формах; экспозиция пополняется интерактивными элементами — предсказаниями по руке, песнями живой книги, посланиями из прошлого от волшебного зеркала и многими другими. За всем этим стоит огромная работа руководителя и неутомимой команды сотрудников, идеями и задумками которых название «Егорьевский историко-художественный музей» все чаще звучит на российских и международных площадках в рамках конкурсов, форумов, семинаров и фестивалей, таких как «Диво России», «Туристический сувенир» и другие.

Несколько дней назад первую годовщину со дня реконструкции отметил также отдел истории Егорьевского музея. Оба здания привлекают внимание туристов со всей страны, удивляя мастерски воплощенным способом сохранения культурных ценностей и традиций при помощи инновационных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.