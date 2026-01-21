Хореографический коллектив «Сильфида» из Серпухова отмечает 60-летие

Образцовый хореографический коллектив «Сильфида» из Серпухова празднует 60-летие. К юбилею в Серпуховском историко-художественном музее открылась фотовыставка, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году коллектив «Сильфида», один из самых известных ансамблей танца Подмосковья, отмечает 60-летие. В честь юбилея в Серпуховском историко-художественном музее открылась фотовыставка, посвященная истории коллектива. Экспозиция включает архивные материалы, эскизы костюмов, фотографии разных лет, а также видеофрагменты выступлений и репетиций.

Коллектив был создан в 1966 году в клубе имени Ногина. Первым руководителем стала Татьяна Ермилова. Имя «Сильфида» ансамблю дала Анна Домникова, которая возглавила студию в 1975 году. Сейчас коллективом руководят ее дочь Людмила Починская, заслуженный деятель культуры Московской области, и внучка Кристина Федорова.

Сегодня «Сильфида» объединяет более 300 воспитанников. Занятия проходят в разных районах Серпухова, чтобы больше детей могли познакомиться с хореографией. Участники изучают классические, современные, эстрадные и народные танцы, а также основы акробатики и танцевальной нейропсихологии.

Коллектив неоднократно побеждал в конкурсах и премиях, участвовал в телевизионных проектах. Среди достижений — победы на Московском областном фестивале современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. В декабре прошлого года студия выступила на сцене Международного дома музыки в Москве вместе с командой «КЕД».

Фотовыставка будет работать до 23 февраля в музейном кафе «Музеум». Вход свободный. Подробности — на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.