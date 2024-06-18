Хореографический ансамбль из Химок стал призером конкурса «Национальное Достояние России»

«Хореографический ансамбль „Росток“, войдя в состав Лауреатов конкурса, достойно представил свою танцевальную программу. Наши артисты были включены в спектакль с зарисовками „Башкирские красавицы“, „В стиле Фламенко.Тьетос“, а также стали участниками сцен „Течет речка“ и „Моя Россия“. Само мероприятие проходило в Москве на сцене Большого концертного зала Main Stage Арен и в павильонах киноконцерна Мосфильм. Организаторы Международный Совет по танцу CID UNESCO и Министерство культуры Российской федерации», — рассказала муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

В программе мероприятия состоялся Гала-концерт и показ авторского спектакля «От Руси до России», в котором приняли участие более 100 самодеятельных и профессиональных коллективов народного танца всех регионов нашей страны. В состав жюри конкурса вошли специалисты в области народного танца: Сергей Мельников, Геннадий Минх, Владимир Моисеев, Светлана Герасимович и Юрий Деревягин.

«Центральная детская школа искусств в Химках уже давно завоевала авторитет одного из наиболее успешных творческих учебных заведений России. Для многих молодых людей школа становится настоящим творческим домом, где можно раскрыть свои способности и стать профессиональным артистом. Здесь дети и подростки получают качественное образование, участвуют в концертах и конкурсах, что позволяет им развивать свои таланты и приобретать ценный опыт выступлений перед публикой», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Хореографический ансамбль «Росток» был создан в 2002 году на базе ЦДШИ преподавателем Надеждой Казариной. Коллектив стал активным участником городских мероприятий, а также различных конкурсов и фестивалей. Сейчас в репертуар ансамбля входят номера, созданные на основе фольклорного творчества народов России и стран зарубежья.

За свою историю ребята не раз прославляли городской округ. А 2010 году за высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по художественному воспитанию детей и молодежи хореографическому ансамблю «Росток» было присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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