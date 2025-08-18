ХIV Ветровский фестиваль прошел в Загорянке

Первый фестиваль на берегу Клязьмы прошел через месяц после трагической кончины Анатолия Ветрова, проведшего в Загорянке самые плодотворные годы. Фестиваль вел друг поэта, артист Московской эстрады Евгений Голенских — мастер конферанса, блистательный чтец и бард.

Своих воспитанниц привели на сцену Дарья Орешкина — лауреат международных конкурсов, преподаватель вокального коллектива «Резонанс» и Алена Баженова — солистка «Резонанса» и руководитель волонтерской организации «Молодая гвардия Единой России» в г. Королев. Десятилетняя Дарья Разина и годом младше Дарья Скрипак пели так, что зрители принялись не только хлопать в такт, но и танцевать.

Был и неожиданный — как всегда на Ветровском фестивале стихов и песен — поворот: не один-два, а целая симфония из пяти цирковых номеров юных дарований от восьми до двенадцати лет, привезенных Сергеем и Александрой Коняевыми — руководителями Мытищинского циркового коллектива «Тафилир».

Педагог Загорянской школы искусств Людмила Федосеева представила трех восьмилетних скрипачек — «Трио Глиэр», завораживающих и трогательным видом, и вдумчивой игрой.

Заслуженный деятель культуры Московской области Елена Лазуткина мастерски представила ветровскую песенную классику — композитор Александр Зеленов создал неувядаемые шедевры: «Песню о Москве», «Слава Подмосковью!» и лирический «Листопад».

Бард Олег Осетров — автор более двухсот песен, из которых 15 на стихи Ветрова — исполнил два своих произведения на стихи Ветрова и одна — «Посвящение Ветрову» — на стихи участницы Щелковского литобъединения «Слово» Лидии Волковой.

Своими яркими творениями порадовал бард Олег Самсонов — его песни столь же современны, сколь и философичны. Геннадий Денисов познакомил с новой песней на стихи Светланы Шигановой «Повстречала я цыганку», и она сразу пришлась всем по душе.

Заключали фестиваль одно из самых любимых ветровских стихотворений — «Российский запах» — и гармонь пятнадцатилетнего участника сразу двух фольклорных ансамблей Андрея Иванкова из Щелково с общей, объединившей всех «Катюшей».