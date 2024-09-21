Губернатор Воробьев открыл памятник императрице Марии Александровне в Одинцове

Сегодня день Рождества Пресвятой Богородицы. В честь этого был открыт памятник императрице Марии Александровне в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцово, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Скульптура представляет собой изображение женщины-политика с двумя своими сыновьями — князьями Сергеем и Павлом Александровичами. В 2024 году отмечается 200-летний юбилей с той даты, когда великая государственная деятельница появилась на свет.

Императрица оказывала жителям своей страны помощь. Она возводила гимназии, школы. Прилагала усилия, чтобы женщины получили образование. Также она занималась благотворительностью, добавил Воробьев.

По словам губернатора, дело, которое начала Мария Александровна, живо и сегодня. Оно приносит пользу России. Запущенные еще в те времена гуманитарные проекты до сих пор оказывают серьезную помощь людям.

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в 2022 году открыл на территории Императорского имения «Ильинское-Усово» Музей школы и детства. Сегодня он установил памятник императрице. Для этого была проделана колоссальная работа, отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев также поблагодарил председателя наблюдательного совета фонда Анну Громову.

«Выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия», которая также открылась сегодня, станет хорошим дополнением ко всему «Императорскому маршруту»», — добавил Воробьев.