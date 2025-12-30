Появились кадры, как грузчики выносят вещи Долиной из квартиры в Хамовниках

Опубликованы кадры масштабного переезда Ларисы Долиной из скандальной квартиры в Хамовниках. Грузчики уже второй день подряд выносят ее вещи из дома, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованном видео запечатлена «Газель», в которую заносят различные коробки из квартиры Долиной. Вещи начали упаковывать еще в пятницу — тогда их вывозили на премиум-минивэне Toyota Alphard.

В понедельник у дома, где находится скандальная квартира, уже стояла грузовая «Газель». Сумки с вещами артистки перевозят до сих пор. Вероятно, на переезд понадобится несколько дней.

Ранее покупательница квартиры Полина Лурье попросила Долину съехать до 30 декабря. Однако певица решила покинуть жилье до 5 января 2026 года, поскольку ей необходимо время на сборы.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину. Ей дали на переезд пять рабочих дней. С учетом праздников она должна выселиться до 13 января.

