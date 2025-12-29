Вещи Долиной вывозят на «Газели» из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина начала масштабный переезд из скандальной квартиры в Хамовниках. Ее вещи вывезли на «Газели» утром в понедельник, сообщает SHOT .

Певица пакует чемоданы с пятницы. Тогда их вывозили на премиум-минивэне Toyota Alphard. В понедельник возле дома, где находится скандальная квартира, заметили грузовую «Газель». В нее загрузили несколько сумок с вещами артистки.

Переезд должен занять несколько дней. Как рассказала адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье, певица отказалась съезжать до 30 декабря. Долина планирует выселиться не раньше 5 января.

Артистка перевозит вещи в роскошный особняк в Подмосковье. В том числе она заберет с собой электрическое пианино Yamaha Clavinova CVP-509. Его стоимость сейчас оценивается почти в 1 млн рублей.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье. На переезд актрисе дали пять рабочих дней. С учетом праздников она должна выселиться до 13 января.

