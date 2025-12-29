Адвокат Долиной объяснила, почему певица все еще не съехала из квартиры Лурье

Народная артистка России Лариса Долина покинет свою бывшую квартиру в Хамовниках не до 30 декабря, а до 5 января 2026 года, поскольку ей необходимо время на сборы. О деталях переезда и юридических нюансах выселения рассказала адвокат певицы Мария Пухова в интервью изданию «Абзац» .

Ранее в прессе появилась информация, что артистка ответила отказом на просьбы новой владелицы жилья, Полины Лурье, освободить помещения до 30 декабря. Однако защита Долиной настаивает, что певица действует исключительно в рамках закона и даже идет навстречу новой собственнице.

По словам Марии Пуховой, дата 5 января является «золотой серединой», позволяющей артистке в спокойном режиме собрать и перевезти личные вещи, чем она занята уже сейчас. Адвокат подчеркнула, что формально срок принудительного выселения еще даже не начал отсчитываться, так как приставы не выдали соответствующее постановление.

«У нас по закону срок для добровольного исполнения решения — пять рабочих дней с того момента, как будет постановление о возбуждении исполнительного производства. Этого постановления еще пока нет, так что срок еще даже не начал течь. Но Лариса Александровна решила добровольно исполнить решение в течение пяти рабочих дней с даты вынесения судебного решения. Оно было вынесено 25 декабря. Пять рабочих дней — это 12 января», — пояснила юрист.

Пухова добавила, что Долина планирует выехать из квартиры 5 января, и Лурье в курсе этого.

Затяжная судебная драма вокруг недвижимости звезды в центре Москвы завершилась в конце декабря 2025 года. Почти две недели назад, 16 декабря, Верховный суд РФ окончательно признал сделку купли-продажи действительной, закрепив право собственности за Полиной Лурье, а 25 декабря Мосгорсуд вынес постановление о выселении певицы.

Несмотря на то, что ранее суды низших инстанций вставали на сторону Долиной, считая ее жертвой мошеннических действий, высшая инстанция поставила точку в этом деле. Верховный суд постановил, что собственницей жилья является именно Полина Лурье, и Лариса Долина обязана освободить квартиру, которую продала покупательнице более чем за 100 миллионов рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.