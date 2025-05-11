Группа «Пошлая Молли» осталась без средств к существованию

Украинская музыкальная группа «Пошлая Молли» сделала несколько неверных шагов, которые привели к отменам ее концертов. В итоге творческий коллектив остался практически без средств к существованию, пишет SHOT .

В настоящее время «принципиальные» музыканты, которые высказались против проведения СВО, но продолжили петь на русском языке, чем разозлили соотечественников, существуют за счет продажи фирменных вещей российским поклонникам.

Концертную деятельность в странах Евросоюза «Пошлая Молли» также не может реализовывать из-за запрета лидеру Кириллу Бледному посещать ЕС в течение десяти лет после высказываний о польском языке.

«Пошлая Молли» продает одежду в России. Стоимость брендированной кофты составляет около 6 тыс. рублей.

Средства поступают на ИП директора музыкального коллектива, который ведет деятельность в России. Единственный концерт у «Пошлой Молли» запланирован на 2025 год в Молдавии, но билеты продаются плохо, зал практически пустой.