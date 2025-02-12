Космический фестиваль пройдет в Кузбассе с 10 по 13 апреля

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе готовятся к проведению GRELKA FEST – 2025, темой которого станет космос, сообщает Сiбдепо .

В этом году Кузбасс отмечает 60-летие полета в космос Алексея Леонова. По просьбам гостей фестиваль продлится 4 дня — с 10 по 13 апреля. На него уже зарегистрировались 520 участников из различных регионов России. Первым место на спуске занял кемеровчанин.

Всего участников ждут семь тематических спусков. В программе фестиваля — уникальный флешмоб «Запуск космического корабля», чемпионат по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, конкурс красоты «Мисс Шерегеш», танцевальная битва, вечеринки с диджеями, а также специальные инопланетные гости и выступления артистов.

Кроме того, будет проходить конкурс резидентов курорта «Лучший на горе».