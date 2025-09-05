Городской парк Павловского Посада стал ареной циркового и танцевального искусства

На одной сцене собрались лучшие танцевальные коллективы города, продемонстрировав свое мастерство и талант. Среди приглашенных гостей были хореографический коллектив «Магнолия», шоу-группа «Jackson Street», студия чирлидинга «Dream Team» и коллектив современного танца «Колибри».

Зрители смогли насладиться разнообразием жанров и направлений: от классической хореографии до современных танцевальных номеров. Яркие костюмы, сложные хореографические и акробатические элементы, а также захватывающая музыка создали незабываемую атмосферу.

Многочисленные зрители, собравшиеся в городском парке, получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений от выступления талантливых артистов. Праздник циркового и танцевального искусства стал настоящим подарком для жителей и гостей Павловского Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.