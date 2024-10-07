Глава Минкультуры Подмосковья и глава Одинцова осмотрели центр «Зоотеррий»

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с детьми участников СВО осмотрели центр «Зоотеррий» в парке «Раздолье», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Проект «Зоотеррий» сочетает в себе функции зоопарка и экспозиционно-просветительского центра. Первая его часть, создание гостевого «Зоодома», уже реализована. Первыми его постояльцами стали два цирковых попугая — Фараон и Челси.

«Зоотеррий» — это дом для животных с интересными судьбами — цирковых пенсионеров, животных, изъятых у браконьеров или просто переживших страшные дни. Например, к нам скоро приедут волки из Мариуполя. Для всех них будут подготовлены персональные вольеры с теплыми уютными зимними домиками. Эти животные очень сильно привыкают к людям, искренне любят их, можно сказать, не могут без них жить», — рассказала на открытии автор и руководитель проекта «Зоотеррия», лауреат премии Правительства России, постановщик цирковых шоу Дарья Костюк.

Инициатива была реализована при поддержке правительства Московской области, АНО «МосОблПарк» и Одинцовского городского округа.

«Парк «Раздолье» является образцовым примером современной культурно-развлекательной инфраструктуры для юных и взрослых посетителей. Парки Подмосковья, в первую очередь, ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр — «Зоотеррий». Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО. Уже завтра первая очередь проекта откроется для всех посетителей парка», — рассказал Василий Кузнецов.

Важность проекта подчеркнул и глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Для Одинцовского округа это очень приятное событие. Парк «Раздолье» мы открыли пять лет назад — в июле 2019 года. С тех пор он постоянно развивается, здесь каждый год появляется что-то новое. «Зоотерий» — уникальный проект: одновременно небольшой зоопарк и познавательный центр. И я считаю, что основная его функция — как раз просветительская», — отметил глава Одинцовского округа.

Значимость инициативы подчеркнуло присутствие на открытии «Зоотеррия» знаменитых дрессировщиков: народного артиста России Аскольда Запашного, художественного руководителя театра «Уголок дедушки Дурова», народного артиста России Юрия Дурова, а также заслуженного артиста России Дмитрия Куклачева.

«Как люди, всю жизнь занимающиеся животными, мы хотим, чтобы у них был дом после того, как они заканчивают свою карьеру. Поэтому стараемся участвовать во всех проектах, которые нацелены на помощь животным. Мы продвигаем формат «человек вместе с животными», и «Зоотеррий» соответствует ему как нельзя лучше», — выразил уверенность Аскольд Запашный.

Участники открытия вместе с детьми осмотрели территорию «Зоотеррия». При реализации второй части проекта здесь появятся жилища для коз, оленей, кенгуру, белок, зайцев, волков, лис и енотовидных собак. Посетители смогут посещать экскурсии, где им расскажут об интересных фактах о жизни животных. А при индивидуальном посещении будет доступен аудиогид.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.