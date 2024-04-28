Глава Крыма поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов в воскресенье православных христиан с Вербным воскресеньем. Об этом сообщает «Крым 24» .

«По словам нашего патриарха, мы должны быть с Богом и в радостях, и скорбях, но не должны оказаться в числе тех, кто при малейшей опасности забыл о Христе. А наша верность ему подтверждается добрыми делами!» — сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что в воскресенье многие верующие придут в храмы, чтобы освятить веточки вербы, а впереди христиан ждет Страстная неделя.

Аксенов пожелал верующим достойно завершить пост и с радостью, с миром в душе встретить Светлое Христово Воскресение.

Вербное воскресенье православные отмечают в 2024 году отмечают 28 апреля. Праздник посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне его мученических страданий и смерти.