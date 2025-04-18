Футуристический арт-объект появится в шатурском парке

Даниил — фотограф и один из организаторов творческих мероприятий и фестивалей в округе. Олег Воробьев — диджей и преподаватель в шатурского Молодежного центра.



"Вы сможете погрузиться в мир музыки и размышлений о космическом и планетарном сознании благодаря местным диджеям», — рассказали в дирекции парков м. о. Шатура.



По замыслу авторов, эта инсталляция — не только дань уважения отечественной космонавтике, но и отражение их философских взглядов на мир в современной урбанистической реальности.



"Приглашаем всех желающих посетить это небольшое, но значимое событие и ощутить на себе новое дыхание городского искусства!», — прокомментировали создатели арт-объекта.



Открытие уникального арт-объекта «Невесомость» состоится в городском парке им. Гагарина 19 апреля. Начало в 16.00.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.