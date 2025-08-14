Фотовыставка «Без барьеров» открылась в Реутове

Эта выставка — не просто собрание снимков, а взгляд на мир глазами сильных и вдохновляющих людей. Их истории — о преодолении, страсти к жизни и безграничных возможностях. Экспозиция показывает, как важно создавать комфортные условия для всех.

«Выставка „Без барьеров“ создана для того, чтобы показать, чем может заниматься человек с инвалидностью, и оставить это в истории. Люди, несмотря на инвалидность путешествуют, спускаются на горных лыжах, занимаются музыкой, спортом, творчеством. Через эти фотоработы мы хотели показать, как человек с инвалидностью может реализовать себя в жизни. Сейчас рассматривается множество инициатив и законопроектов, направленных на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в повестке сейчас находится обсуждение закона об инклюзивном туризме», — рассказал Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы от «Единой России» Михаил Терентьев, побывавший на открытии фотовыставки.

Фотовыставка представила жителям работы как любителей из местных организаций Всероссийского общества инвалидов Подмосковья: из Реутова, Балашихи, Ивантеевки, Пушкина, Видного, Мытищ, так и профессиональных фотографов — победителей IX Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров».

«Эта фотовыставка меня заинтересовала, потому что в моей семье есть люди с инвалидностью, и я хорошо знакома с их образом жизни. Мне стало интересно посмотреть, как другие справляются с адаптацией. В нашем городе продумано всё для людей с инвалидностью: от удобной инфраструктуры до важных социальных проектов вроде выставки „Без барьеров“. Это показывает, что поддержка проявляется не только в бытовых решениях, но и в внимании к их культурным потребностям», — сказала Олеся Авдеева, жительница города Реутов.

Основная цель экспозиции — напомнить зрителю, что истинная ценность человека определяется не внешними обстоятельствами, а внутренним миром, силой характера и любовью к жизни.

«Каждую неделю мы объезжаем Реутов, чтобы проверить, насколько город комфортен для маломобильных граждан. Магазины, парки, больницы, остановки — ни одна деталь не остается без внимания. Если находим нарушения — фиксируем, приглашаем ответственных, даём чёткие рекомендации и сроки. На исправление — не больше недели. Потому что удобство и забота не терпят отлагательств», — отметил муниципальный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Геннадий Коконин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.