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Фотограф рассказала жителям Мытищ о поездке в зону СВО

В Мытищинской галерее искусств состоялась творческая встреча с Татьяной Степановой, автором фотопроекта «Путь к Победе или Мир глазами волонтера», где фотограф рассказала о своем проекте и поделилась историями людей, которых она встретила «за ленточкой». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Татьяна Степанова родилась в Москве, окончила Московский архитектурный институт. С января 2022 года занимается волонтёрством и работает в Центральном госпитале им. Бурденко. Неоднократно выезжала в зону проведения специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.