Форум «Культура Традиции Наследие» соберет в Москве более 400 человек

На форум съедутся свыше 400 участников. Ожидаются чиновники, предприниматели, мастера народных промыслов, дизайнеры и специалисты по культуре и экономике.

Главная тема встречи – создание в России Культурно-промышленного комплекса. Это новое направление должно связать культурное наследие с современной промышленностью, соединив вековые традиции с производством сегодняшнего дня. Форум пройдет с девизом: «От истока к возрождению через нити времени».

О программе

Гостей ждет два ключевых мероприятия: общее обсуждение экономических и социальных тем, а также специальная встреча к 150-летнему юбилею живописца Ивана Билибина. Участники форума поговорят о том, как сказочные сюжеты, народные ремесла и визуальное искусство влияют на национальное самосознание, понимание родного дома и народную эстетику.

Главным событием станет выставка «Нити времени» с работами примерно 15 мастеров народных промыслов. Посетители увидят не просто классические образцы традиционного творчества – экспозиция покажет их новое прочтение. Это вещи и целые коллекции, созданные с учётом современного спроса и модных направлений в дизайне.

«Мы рассчитываем, что форум станет новым этапом системной поддержки традиционной культуры в России. Сегодня в стране действует около 250 организаций НХП, и важно не только сохранять заложенные традиции, но и сделать их существенной частью российской экономики, дать новый импульс к развитию. Итогом проведения форума «Культура Традиции Наследие» станет резолюция, включающая положения по реформированию существующей системы поддержки НХП. Резолюцию мы направим в профильные органы государственной власти для рассмотрения ее положений и воплощения идей через нормотворчество. В этом году в форуме примут участие 15 предприятий, с которыми будут заключены соглашения о сотрудничестве, что станет практическим шагом реализации нашей программы», – рассказала председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

О награждении

На форуме наградят лучших участников конкурса «Культурный код в современном дизайне», который проходит по всей России. Этот конкурс – ключевая инициатива Культурно-промышленного комплекса, направленная на развитие талантов дизайнеров, черпающих вдохновение из русских культурных традиций. Призеры состязания смогут получить денежную премию в размере 300 000 рублей для воплощения своих идей. Также им предоставят возможность пройти оплачиваемую практику и получить профессиональное оборудование.

Мероприятие организует Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Партнерами выступают Холдинг «Строительный Альянс», торговый дом «Культура Дома», компания RP-group и Московское областное отделение Союза женщин России.

В Подмосковье действует объединение бизнесменов «Иволга». Организация помогает предпринимателям региона налаживать контакты, защищать общие интересы и взаимодействовать с властью. Все решения в Союзе принимаются сообща – здесь действуют правила открытости, равных прав и совместного управления.