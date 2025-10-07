ФНС попросила у суда признать банкротом блогера Александру Митрошину

Налоговая инспекция 6 октября отправила в Арбитражный суд Москвы заявление и попросила признать банкротом блогера Александру Митрошину, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые есть в распоряжении.

Блогера обвиняют в отмывании средств в особо крупном размере. Она была задержана в начале марта в Краснодарском крае. Потом ее привезли в Москву. Митрошина находится под домашним арестом.

По версии правоохранителей, блогер с 2020 по 2022 год, будучи ИП, использовала упрощенную схему налогообложения. При этом прибыль от ее курсов по допобразованию для взрослых и детей была больше разрешенного лимита.

Она, предположительно, организовала отправку денег на счета трех ИП, которые оказывали услуги. Так она не выплатила налоги на сумму около 127 млн рублей.

Средства Митрошина, предположительно, легализовала с помощью оплаты в рамках договора долевого участия. Она замаскировала связь денег с преступным источником их возникновения, а еще за счет покупки квартиры в российской столице.

