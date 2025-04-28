ФНС подала в суд на мертвого отца Филиппа Киркорова из-за долга

Федеральная налоговая служба подала в суд на покойного народного артиста России Бедроса Киркорова. Его сын Филипп Киркоров не может получить в наследство трехкомнатную квартиру в Москве, потому что его отец остался должен государству 31 тыс. рублей налогов, сообщает Mash .

ИФНС России №9 по Москве подала иск 31 марта — спустя две недели после смерти Киркорова-старшего. Теперь его сын не сможет получить квартиру в 70 «квадратов» на улице Курской.

Недвижимость легендарная — это первое жилье Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Они переехали сюда сразу после свадьбы в 1994 году. После развода элитная квартира осталась у Киркоровых в долевой собственности.

Стоимость жилья оценивают в 80–100 млн рублей. По закону поп-король не сможет сразу вступить в наследство. Ему придется ждать полгода на случай, если объявятся другие возможные наследники.

Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93-м году жизни. Его не стало из-за последствий сердечно-сосудистых заболеваний. Легендарного исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище.