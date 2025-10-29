Фирма Рустама Рептилоида перечислит 1,6 млн рублей в пользу курорта «Нальчик»
Фото - © Соцсети Рустама Рептилоида
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики постановил, что компания «Звезда», связанная с бывшим участником юмористического шоу «Что было дальше?» Рустамом Саидахмедовым, более известным как Рустам Рептилоид, должна компенсировать курорту «Нальчик» задолженность по арендной плате на сумму более 1,6 млн рублей, пишет Постньюс.
Предварительно известно, что компания Рептилоила перечислит курорту в том числе начисленные проценты на сумму, превышающую 1,6 млн рублей.
Первоначальная сумма искового заявления составляла около 7,327 млн рублей. В соответствии с окончательным судебным вердиктом с компании Саидахмедова взыскана основная часть долга в размере 1,484 млн рублей, 73,9 тыс. рублей в виде процентов и 71,7 рубля в качестве компенсации судебных издержек.
Дополнительно суд распорядился о выплате 80 тыс. рублей за проведение судебной экспертизы и о возврате истцу из государственного бюджета 166 тыс. рублей, ранее переплаченных в качестве государственной пошлины. Данное решение вступит в законную силу через месяц, если ни одна из сторон не подаст апелляционную жалобу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.