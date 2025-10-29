Фирма Рустама Рептилоида перечислит 1,6 млн рублей в пользу курорта «Нальчик»

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики постановил, что компания «Звезда», связанная с бывшим участником юмористического шоу «Что было дальше?» Рустамом Саидахмедовым, более известным как Рустам Рептилоид, должна компенсировать курорту «Нальчик» задолженность по арендной плате на сумму более 1,6 млн рублей, пишет Постньюс .

Предварительно известно, что компания Рептилоила перечислит курорту в том числе начисленные проценты на сумму, превышающую 1,6 млн рублей.

Первоначальная сумма искового заявления составляла около 7,327 млн рублей. В соответствии с окончательным судебным вердиктом с компании Саидахмедова взыскана основная часть долга в размере 1,484 млн рублей, 73,9 тыс. рублей в виде процентов и 71,7 рубля в качестве компенсации судебных издержек.

Дополнительно суд распорядился о выплате 80 тыс. рублей за проведение судебной экспертизы и о возврате истцу из государственного бюджета 166 тыс. рублей, ранее переплаченных в качестве государственной пошлины. Данное решение вступит в законную силу через месяц, если ни одна из сторон не подаст апелляционную жалобу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.