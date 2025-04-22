Финальный этап патриотического конкурса «Наследники Победы» прошел в Люберцах

В этом году он собрал 80 конкурсантов, всего было подано порядка 240 заявок.

«Конкурсные прослушивания шли более восьми часов. Участники радовали экспертов как известными хитами, так и авторскими композициями. Артисты приехали из самых разных уголков страны — из Московской области, Калининграда, Рыбинска, Липецка. Особенно важно, что наша инициатива вышла на качественно новый, фактически региональный, уровень — это стало возможным, благодаря партии „Единая Россия“», — отметил исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Георгий Николаев.

По итогам финального этапа были определены 15 гала-финалистов. Среди них — Мария Гусева, которая исполнила патриотическую композицию, посвящённую юбилею Победы.

«Для меня участие в конкурсе — это большая честь. Я очень волновалась, но поддержка зала была невероятной. Конкурс дал возможность не просто показать своё творчество, но и познакомиться с другими талантливыми ребятами. Здесь царит особенная атмосфера — патриотизм, память, творчество. Спасибо организаторам за такую площадку!» — рассказала Мария Гусева.

Добавим, гала-финал конкурса пройдет 25 апреля во Дворце культуры городского округа Люберцы. Там определят обладателей Гран-при и специальных призов конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.