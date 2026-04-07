Фильм «Планета» о Павле Клушанцеве выйдет в прокат 9 апреля

Фантастическая драма «Планета» режиссера Михаила Архипова выходит в прокат 9 апреля. Картина рассказывает о ленинградском кинематографисте Павле Клушанцеве, чьи идеи повлияли на Голливуд, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Действие фильма разворачивается в августе 1960 года. Режиссер Николай Беренцев снимает картину об экспедиции на Венеру и сталкивается с сопротивлением директора студии. Прототипом героя стал Павел Клушанцев — автор «Планеты бурь», снятой до полета Юрия Гагарина.

Клушанцев разработал десятки технических решений для кино: от комбинированных съемок до устройств для подводной камеры и автофокуса. Его работами вдохновлялись Стэнли Кубрик, Ридли Скотт, Джордж Лукас и Джеймс Кэмерон.

«Джордж Лукас всегда говорил, что Павел Клушанцев — крестный отец „Звездных войн“, и если бы не он, то этой саги вообще бы не было», — рассказала преподаватель Санкт-Петербургского киновидеотехнического колледжа Александра Качурина.

Создатели «Планеты» минимизировали компьютерную графику и построили в Петербурге купольный павильон для комбинированных съемок. Часть сцен сняли в Северной Африке.

«Он был гением, которого почитали даже в Голливуде, а у нас его и кинематографисты не все знают», — сообщил актер Геннадий Смирнов.

Картина стала полнометражным дебютом Михаила Архипова и задумывалась как размышление о человеке, опередившем свое время.

