Филипп Киркоров назвал большой и страшной бедой уход Тиграна Кеосаяна

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров назвал большой и страшной бедой уход из жизни известного режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, сообщает РИА Новости .

«Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Горе, большое горе», — сказал Киркоров.

Народный артист РФ выразил соболезнования супруге и главреду международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери Тиграна Эдмондовича.

Киркоров добавил, что это большая потеря для страны, так как Тигран Кеосаян «был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали».

Маргарита Симоньян сообщила о смерти 59-летнего супруга в пятницу. Заслуженный артист РФ долгое время находился в коме после сердечного приступа. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

