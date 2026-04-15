Фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3» пройдет 30 мая в Петербурге
В Петербурге 30 мая на стадионе «Газпром Арена» состоится фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.3». Режиссером проекта станет народный артист России Аскольд Запашный, сообщает газета «Петербургский дневник».
Фестиваль, приуроченный ко Дню города, пройдет в пятый раз. На сцене выступят Мартин, Bushido Zho и другие исполнители современной поп- и хип-хоп-сцены. Имена хедлайнера и ведущих организаторы пока не раскрывают.
По традиции билеты на трибуны будут продавать по символической цене — 323 рубля в честь 323-летия Санкт-Петербурга. Несколько тысяч приглашений распространят бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.
Специально к мероприятию на стадионе установят масштабную сцену с фигурными конструкциями и башнями с мультимедийными экранами. В шоу примут участие сотни танцоров городских коллективов, концерт дополнят световые и пиротехнические эффекты.
Ожидается, что фестиваль, который проходит при поддержке Комитета по культуре, соберет около 50 тысяч зрителей. Начало — в 19:00.
