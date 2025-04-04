Фестиваль педагогического мастерства прошел в Кашире

Работники дошкольного образования городского округа Кашира стали участниками окружного фестиваля педагогического мастерства «Наше счастливое детство». Он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагоги поделились опытом работы по патриотическому воспитанию детей. Они показали, как инновационные технологии и педагогические инициативы помогают прививать детям любовь к Родине, формировать представления о прошлом, о героических страницах летописи родного края и страны.

Своими лучшими наработками с коллегами поделились участники и победители муниципальных конкурсов педагогического мастерства: призер регионального этапа конкурса «Воспитатель года», музыкальный работник школы № 9 Виктория Медведева, и призер национального конкурса «Педагогическая лига», педагог-психолог школы № 4 Елена Титова. Они провели занятия с дошкольниками и мастер-классы с педагогами.

Фестиваль «Наше счастливое детство» прошел на базе дошкольного отделения школы № 2 (расположенного на улице 8 Марта Каширы-2). Хозяева радушно принимали гостей, подготовив тематическое музыкальное приветствие «Главный праздник».

Организаторами мероприятия были управление образования администрации городского округа Кашира, Учебно-методический центр и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.