Фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Чехове с 22 по 31 мая

XXVI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» состоится с 22 по 31 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов. В программе — творческие встречи с известными актерами театра и кино, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Специальной программой фестиваля станут творческие встречи с Василием Бочкаревым, Аленой Бабенко, Иваном Стебуновым и Юрием Васильевым. Артисты расскажут о профессии, работе с известными режиссерами и коллегами, а также о своем творческом диалоге с произведениями Антона Чехова.

Исполнительный директор фестиваля Елена Алексеева отметила, что формат встреч впервые опробовали в прошлом году в рамках юбилейной программы.

«Это был эксперимент, который оказался невероятно успешным. Творческие встречи прошли с большим душевным откликом зрителей, поэтому мы решили сделать их неотъемлемой частью фестиваля», — рассказала Алексеева.

Народный артист РФ Юрий Васильев, более 50 лет служащий в Московском театре Сатиры, поделится воспоминаниями о золотой эпохе театра и работе с Анатолием Папановым, Андреем Мироновым, Георгием Менглетом, Верой Васильевой, Ольгой Аросевой и режиссером Валентином Плучеком. Он также выразил желание познакомиться с усадьбой в Мелихове и пообщаться со зрителями.

Алена Бабенко расскажет о работе над ролью Маши в спектакле «Три сестры» в театре «Современник», прочитает одно из любимых произведений Чехова и ответит на вопросы гостей. Иван Стебунов поделится размышлениями о чеховских героях и исполнит чтение одного из рассказов писателя.

Василий Бочкарев, народный артист России и лауреат государственных премий, вспомнит о почти полувековой службе в Малом театре и опыте работы над спектаклем «Он, она и Чехов».

«Мне важно не только рассказать о том, что значит Чехов для меня, но и услышать от других, что значит Антон Павлович для них», — подчеркнул Бочкарев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.