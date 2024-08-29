Фестиваль «Летние звезды» пройдет в Павловском Посаде 31 августа

31 августа в сквере дома-музея В. В. Тихонова в Павловском Посаде пройдет открытый театральный фестиваль «Летние звезды». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для гостей праздника в 11:00 состоится драматический спектакль «Золотой ключик или приключения Буратино» — театральный коллектив «Салтыковская радуга» МБОУ «Салтыковская гимназия», руководитель — Алевтина Крисюк.

В 11:45 запланировано подведение итогов открытого театрального фестиваля «Летние звезды».

«Не случайно мы проводим театральный фестиваль в День рождения нашего любимого города. В этот день все для наших дорогих жителей и гостей. И наша площадка не стала исключением. Яркий, красочный, детский спектакль подарит незабываемы эмоции нашим юным зрителям и вернет в детство дорогих родителей. Уверены, что никто не уйдет от нас без хорошего настроения и позитивного заряда на целый день», — отметили сотрудники дома-музея В. В. Тихонова

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.