Фестиваль космических чудес провели в парках м. о. Шатура

В шатурском городском парке им. Гагарина День космонавтики отметили праздничным концертом. Под тематические песни для подростков организовали квест, посвященный советскому прошлому, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Пройдя все испытания, молодые люди добрались до исторических документов, в которых содержатся сведения о том, когда и почему наш парк получил имя первого космонавта Земли.

Гостей праздника угощали галактическим напитком! Им предстояло угадать, из каких ингредиентов его приготовили.

Для посетителей парка работали мастер-классы, фотовыставка и космическая фотозона.

В этот же день в рошальском парке проверили, что знают о первом полете человека в космос современные подростки. Они проходили космический квест.

Аллея парка разделилась на семь станций-планет. Путешествия по ним выдались для двух команд непростыми. На каждой станции предстояло свое испытание. Ребята отгадывали загадки, блистали знаниями о космосе, танцевали в невесомости, проходили эстафеты и даже ставили опыты.

На родную Землю вернулись немного уставшими, но на карте космического настроения оставили только улыбающиеся счастливые смайлики. Значит, путешествие прошло отлично! Каждый участник квеста ушел домой с новыми знаниями и небольшими подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.