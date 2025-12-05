Фестиваль «Коломенский домрачей» пройдет 6 декабря в Коломне

II фестиваль музыки и исполнительского искусства для детей и юношества «Коломенский домрачей» состоится 6 декабря в 1-м Московском областном музыкальном колледже в Коломне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В концертном зале музыкального колледжа выступят солисты, ансамбли и оркестры из Москвы, Казани, Тюмени, Брянска, а также Московской, Рязанской и Оренбургской областей. Участники представят сольные номера, ансамблевые произведения и сыграют в составе оркестра русских народных инструментов колледжа под управлением Максима Мацнева.

В программе заявлены выступления артистов музыкального клуба «На Чистых Прудах», молодежного ансамбля «Сфорцандо», студентов музыкального училища имени Гнесиных и 1-го Московского областного музыкального колледжа.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, Коломна, улица Малышева, дом 24.

В министерстве культуры и туризма Подмосковья подчеркнули, что фестиваль направлен на сохранение традиционных культурных ценностей и развитие детско-юношеского исполнительского искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться— всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.