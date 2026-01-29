«Феерическая блевотина»: Артемий Лебедев раскритиковал особняк в Екатеринбурге

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев побывал в Екатеринбурге и раскритиковал резиденцию полпредства президента России в УрФО на улице Добролюбова.

«Екатеринбург — город контрастов. Справа — красивейшее здание Русской медной компании, которое спроектировал Норман Фостер. А слева — полпредство президента РФ в УрФО. Феерическая блевотина. Проектировал завхоз в стиле албанское барокко», — написал блогер в своих соцсетях.

Здание ввели в эксплуатацию в 2010 году. Проектирование и согласование объекта продолжались 8 лет, после чего еще 2 года ушло на строительство. Долгое время выбирали и локацию. До революции здесь находилась купеческая слобода, часть домов которой со временем была полностью разрушена.

Как сообщает E1.RU, в полпредстве президента РФ в УрФО отказались комментировать критику Артемия Лебедева.

Ранее Артемий Лебедев заявил, что завидует Польше, где провели орфографическую реформу. С 1 января текущего года в Польше вступили в силу изменения в орфографии польского языка.

