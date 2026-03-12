сегодня в 15:22

Федоскино в Мытищах выпустило серию по мотивам Пушкинского музея

Фабрика лаковой миниатюры «Федоскино» в Мытищах совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина создала серию шкатулок по мотивам шедевров западноевропейской живописи. В коллекцию вошли 15 работ, выполненных в технике федоскинской миниатюры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Совместный художественный проект объединил традиции русского народного промысла и сюжеты западноевропейского искусства. Мастера фабрики переосмыслили произведения из собрания Пушкинского музея, создав миниатюрные интерпретации известных полотен.

В коллекции представлены работы, вдохновленные искусством разных эпох и направлений: Итальянским Возрождением, портретной живописью XVIII века, французским неоклассицизмом, испанской живописью XIX века. Среди авторов, к чьим произведениям обратились художники, — Питер Брейгель Старший и Каспар Давид Фридрих.

Создание одной шкатулки занимает от четырех до шести месяцев. Над каждым изделием работают несколько мастеров. В оформлении используют перламутр, сусальное золото и серебро, что придает изображениям глубину и мягкое свечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.