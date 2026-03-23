«Это все вранье»: Мерабова раскритиковала Аллу Пугачеву

Певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова раскритиковала Аллу Пугачеву, уехавшую из России, и заявила, что та окружила себя не друзьями, а «свитой», сообщает «Абзац» .

В интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову Мариам Мерабова высказалась об Алле Пугачевой. По ее мнению, близкое окружение певицы повлияло на ее восприятие происходящего.

«Когда тебя не друзья окружают, а свита… ты становишься глухим, слепым. А она прекрасная актриса, она вошла в роль. И уже верит в то, что она несет. Я посмотрела это ее интервью. Причем я знала: каждый момент — это все вранье. И она в это верит», — поделилась своим мнением Мерабова.

Артистка считает, что Пугачева искренне убеждена в своих словах, несмотря на их несоответствие действительности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.