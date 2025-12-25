«Это шок, все мы выросли на ее фильмах»: Пригожин о смерти Алентовой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с РИАМО выразил соболезнования телеведущей и актрисе Юлии Меньшовой, которая внезапно потеряла мать. По словам продюсера, сообщение о смерти Веры Алентовой повергло в шок многих.

«Она запомнится всем нам своими ролями. Что касается происходящего, нас это повергло в шок, точных причин (смерти — ред.) мы не знаем. Все мы выросли на ее фильмах, и я хочу Юлии Меньшовой выразить глубочайшие соболезнования. Это лишний раз подтверждение тому, что жизнь коротка, и она может мгновенно оборваться», — сказал Пригожин.

Меньшова также высказалась о смерти матери в Telegram-канале. Она отметила, что ее родители теперь вместе и прикрепила несколько трогательных фотографий Алентовой и Владимира Меньшова. Режиссера не стало в июле 2021 года.

Вера Алентова умерла 25 декабря, ей было 83 года. Актрисе стало плохо во время прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее вынесли из здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского на носилках. Скорая привезла Алентову в больницу, но врачи оказались бессильны.

Причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Церемонию прощания с народной артисткой России организуют в Театре имени Пушкина в Москве.

