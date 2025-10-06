Электростальский парк «Авангард» приглашает провести неделю вместе

сегодня в 11:31

Утром понедельника, 6 октября, в 08:30 пройдет занятие Yoga wheel в павильоне. Начните неделю с гармонии и бодрости.

В среду, 8 октября, с 11:00 до 12:00 приглашаем на турнир по шашкам в павильоне.

В четверг, 9 октября, с 11:00 до 12:00 состоится творческий мастер-класс по вокалу с А. Балашовой. Это отличная возможность раскрыть свой голос и поучиться у профессионального исполнителя.

В пятницу, 10 октября, в 15:00 начнется разминка в лесопарке на спортивной площадке. Свежий воздух, движение и заряд энергии обеспечены!

В субботу, 11 октября, гостей парка ждет насыщенная программа. С 09:00 до 10:00 пройдет традиционное беговое мероприятие «5 верст» на аллеях парка.

Далее, с 11:00 до 12:00, будет открытая тренировка по баскетболу на спортивной площадке.

Для маленьких творцов, с 14:00 до 14:30 пройдет детский мастер-класс «Осеннее платье» в павильоне.

Воскресенье, 12 октября, будет не менее интересным. С 10:00 до 13:00 в павильоне будет работать благотворительный фонд «Катюша».

С 14:30 до 15:00, в павильоне, проведут развлекательную программа «А ну-ка, девочки!».

А с 14:00 до 19:00 для всех желающих будет организована дегустация китайского чая от мастерской «Пуэр Паб».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.