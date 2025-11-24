Экс-жену Николая Баскова Светлану Шпигель официально признали банкротом

До этого арбитражный суд аннулировал операции по выплате дивидендов Шпигель этой компанией, общая сумма которых составила 269,5 млн рублей.

В январе 2024 года Борис Шпигель, отец Светланы, получил приговор в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 450 млн рублей. Обвинение было связано с предоставлением крупной взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Тем не менее, в декабре 2024 года суд признал правомерным освобождение Шпигеля от дальнейшего отбывания наказания из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что еще весной 2025 года суд начал процедуру банкротства в отношении бывшей жены Баскова. Ее заявление было признанно законным.

