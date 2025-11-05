Джигурда надеется на восстановление дружбы с Волочковой после их встречи в шоу

Джигурда — о ссоре с Волочковой: это не я уходил, громко хлопнув дверью

Эпатажный артист Никита Джигурда стал участником звездного шоу про рехаб. Во время съемок он неожиданно встретился со своей бывшей подругой — балериной Анастасией Волочковой. По воле случая, некогда близких людей усадили рядом, что вынудило их начать общение. Общественная Служба Новостей выяснила, смогли ли звездные коллеги помириться, или конфликт остался неразрешенным.

Джигурда заявил, что готов к примирению и не держит зла за прошлые недоразумения.

«Это не я уходил, громко хлопнув дверью, а Анастасия. Я с ней пытался наладить отношения. Сегодня мы в одном проекте, общаемся преимущественно на съемочной площадке, а вне съемок каждый занят своими делами. Пока не могу рассказывать некоторые детали, но есть надежда, что скоро вы все снова увидите нас вместе», — поделился шоумен.

Он также рассказал, что скучал по Волочковой и выразил надежду на возобновление их дружеских отношений.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова участвуют в новом проекте телеканала «Пятница!» под названием «Звезды под капельницей». Премьера реалити-шоу запланирована на 14 ноября 2025 года.

