Дом творчества имени Б. В. Щукина приглашает на День открытых дверей

В программе гостей ждут увлекательные мастер-классы по живописи, музыке, рукоделию и многим другим направлениям, а также шанс присоединиться к клубным объединениям и стать частью дружной творческой семьи.

Прогулка по дому творчества превратится в настоящее путешествие: вы сможете пройтись по залам, заглянуть в мастерские и студии, познакомиться с работой талантливых педагогов и участников. Каждая экскурсия — это возможность открыть новые горизонты и найти свое вдохновение.

День открытых дверей — это площадка для общения, обмена идеями и развития творческого потенциала. В доме творчества создано пространство для всех возрастов, где каждый сможет реализовать свои мечты и воплотить новые идеи.

В 2024 году Дом творчества им. Б. В. Щукина принял 3664 гостя — детей, молодежь, семьи и всех, кто любит творчество. Важным направлением деятельности является сотрудничество с Театральным институтом имени Бориса Щукина и туристическими агентствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.