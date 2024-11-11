Дом Широкова в Павловском Посаде набирает популярность среди посетителей
Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области
У Павлово-Посадского выставочного зала «Дом Широкова» появились новые постоянные посетители. Ими стали представители фонда «Единение», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Единение» — благотворительный фонд помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям.
Вместе с командой психологов и мастеров-наставников они делают жизнь особых детей и взрослых полноценной и простой.
Выставочный зал «Дом Широкова» — культурный центр Павловского Посада. За 28 лет существования проведено множество выставок, концертов, лекториев. Экспонировано более тысячи произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, фотографий. Особое внимание в просветительской работе уделяется вопросам краеведения, патриотизма, и эстетическому воспитанию школьников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.