Долина гробит свою карьеру: на концерты в 2 регионах продано меньше 10% билетов

Концерты певицы Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях могут отменить, так как почти никто не захотел покупать на них билеты. Сейчас продано меньше 10% от всего объема, сообщает Mash .

Артистка должна была начать свой тур по городам 8 марта. Первое выступление она планировала дать в Обнинске. Но пока что там куплено всего 66 билетов, тогда как зал рассчитан на 700 человек.

В Брянске куплено на 4 билета больше при вместимости зала около 800 мест. Организатор Виталий Чудаков отметил, что концерт могут отменить из-за отсутствия активной рекламы. Решение об этом примут через несколько недель.

После скандала с квартирой в Хамовниках Долина лишилась аншлагов. Организаторы считают, что певица навредила своей карьере из-за спора за жилье с покупательницей Полиной Лурье.

При этом на официальном сайте певицы в мартовском графике нет ни Обнинска, ни Брянска. Там значатся только концерты в Москве. Кроме того, выступление народной артистки России под названием «Юбилей в кругу друзей», которое должно было пройти в феврале в Петербурге, перенесли на ноябрь.

Между тем продюсер Леонид Дзюник заявил, что неутихающая шумиха вокруг Долиной может быть заказной. Он уверен, что причиной случившегося может быть и чья-то личная обида на певицу.

