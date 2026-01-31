Дочь Юлии Началовой Алдонина: все проведенные матерью праздники запомнились
Фото - © РИА Новости
Все праздники, проведенные матерью, певицей, актрисой Юлией Началовой, запомнились. Такие мероприятия были для нее проявлением особенной любви, рассказала RT дочь умершей Вера Алдонина.
Началова готовила еду, вешала атмосферные украшения в доме. На праздники собирались члены семьи и приятели.
Такие дни были наполнены смехом. Все вели душевные диалоги. Играла музыка, отметила она.
Алдонина добавила, что мать с раннего детства учила ее видеть свет даже в непростые моменты. Ее жизнь была наполнена яркими мгновениями. И при этом дочь видела, как много преодолевала мать.
31 января Началовой могло бы исполниться 45 лет. Она скончалась в 2019 году из-за сепсиса. В момент смерти ей было 38 лет.
