До окончания регистрации на форум «Дигория» осталось три дня

Осталось три дня до закрытия приема заявок на VII Всероссийский форум «Дигория» и V Национальную премию «Дигория», передает пресс-служба организаторов.

Форум пройдет с 17 по 22 ноября 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие соберет как специалистов социально-гуманитарного профиля, так и представителей образовательной, цифровой, креативной и других сфер.

Форум традиционно является площадкой для выработки практических решений по актуальным вызовам, стоящим перед страной и обществом. В этом году работа будет вестись по пяти востребованным направлениям: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение».

«Мы ставим перед собой задачу не только погрузить участников в текущую повестку, но и дать им возможность предложить свое видение предметного поля, рассказать о своих идеях и создать реальные проекты, которые изменят жизнь страны. За семь лет нам удалось разработать более 220 проектов и инициатив, которые реализуются в разных субъектах, некоторые легли в основу федеральных законов, направлений работы ведущих организаций общественно-политической сферы. Форум — это возможность внести вклад во что-то большое, важное для нашей Родины», — отметил руководитель Платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

Руководить работой будут ведущие профессионалы представленных направлений — заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов, заместитель генерального директора Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» Фаина Милевская и Директор департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований Антонина Селезнева.

Участники Форума получают возможность не только разрабатывать, но и реализовывать предложенные проекты. Так, в рамках одного из направлений прошлого года была спроектирована Мастерская политического образования «Дигория», которая в этом году уже начала свою работу на базе Мастерской управления «Сенеж» и выступила соорганизатором смены «Единство» крупнейшего молодежного форума «Территория смыслов».

«Мастерская политического образования „Дигория“ — это проект, который аккумулирует на своей площадке лучшие наработки и практики: экспертизу ведущих специалистов и прикладной характер всех проектов. Это создает эффект синергии. Участие в программах Мастерской позволит новому поколению политических лидеров, тем, кто уже сегодня работает на благо страны, приобрести новые компетенции, повысить эффективность и внести вклад в укрепление ценностного суверенитета России. Президентская платформа „Россия — страна возможностей“ постоянно поддерживает амбициозную молодежь, для которой благополучие Отечества — главная цель, и мы готовы предоставить им все возможности для профессионального роста и самореализации», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Всероссийский форум «Дигория» также служит местом встречи с ведущими экспертами. В прошлом году с участниками работали советник Президента РФ, глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Валерий Фадеев, начальник Управления Администрации Президента РФ по общественным проектамСергей Новиков, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, руководитель Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» РГГУ Александр Дугин; генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и другие.

На площадке Форума Карьерный центр «PolitJob» традиционно организует для участников собеседования с партнерами — потенциальными работодателями, представляющими ведущие организации общественно-политической сферы и органы государственной власти. Лучшие молодые специалисты смогут пройти программу оценки личностных и профессиональных качеств для выстраивания дальнейшей карьерной траектории.

Кроме того, до 27 октября продлится прием заявок на V Национальную премию «Дигория», нацеленную на выявление и поощрение выдающихся молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Премия вручается по трем номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации».

«Мы ищем людей с высокой мотивацией, которые не боятся новых вызовов и новых задач. Оргкомитет оценивает не только профессионализм проектов, но и заложенные в них смыслы, ценности и социальную значимость», — отметила председатель оргкомитета Национальной премии «Дигория» и генеральный директор АНО ЭИСИ Анна Федулкина.

Лауреаты Премии получат доступ к закрытым образовательным программам, специальным программам трудоустройства, возможность участия в программе наставничества, а также специальные призы от партнеров. Возглавляет Экспертный совет Премии Начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.