Дмитрий «Гоблин» Пучков похвалил BadComedian и пожурил блогера Стаса Васильева

«Евгений — молодец, настоящий талант. У Евгения ровно один недостаток: он разбирает фильмы только после того, как они вышли на цифровых носителях. То есть, когда кино выходит — в том числе плохое — проходит полгода, и, с моей точки зрения, уже нет смысла что-то делать», – сказал Пучков.

Он привел в пример свой опыт.

«Могу привести в пример себя. Вот вышел художественный фильм «Викинг» — отвратительная дрянь. Мы с Клим Санычем немедленно с утра побежали в четверг, посмотрели этого «Викинга», оттуда побежали ко мне в контору, записали ролик. То есть вот лично я наношу серьезный материальный ущерб вот этим персонажам, которые снимают такое кино, а Евгений — нет. И это единственное, что он делает неправильно. Вот это если про Евгения. Евгений очень толковый», – отметил российский блогер.

Пучков также коротко поделился мнением о видеоблогере Стасе Васильеве («Стас „Ай, Как Просто!“»).

«Что касается Стаса… Стас никак вырасти не может. Вот так у него получается. Вот не может — и все. Сколько я ему не объяснял, как надо вырасти — не растет», – заключил Пучков.

«Мы будущее. Сила смыслов» - один из флагманских проектов министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.