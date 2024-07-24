Для щелковских долголетов провели «Литературную гостиную»

Она была посвящена 90-летию со дня рождения Юрия Визбора.

Юрий Визбор — советский автор-исполнитель песен, поэт, киноактер, писатель и журналист, киносценарист, драматург и художник. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь.

Для нескольких поколений имя Юрия Визбора стало символом творческой свободы. Его песни «Милая моя», «Синие горы» и другие до сих пор популярны и считаются образцами авторской песни.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в центр социального обслуживания населения по телефону 8 (496) 562-96-72.

Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.