Для юных жителей Черноголовки провели состязания «СпортУм»
Фото - © Черноголовская библиотека
В рамках акции в библиотеках Московской области «Мы выбираем жизнь» Черноголовская библиотека провела для детей интеллектуально-спортивные состязания «СпортУм», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Юным читателям предстояло проверить не только свою смекалку и сообразительность, но и физическую подготовку. Главная идея мероприятия заключалась в чередовании интеллектуальных и спортивных состязаний.
В программу были включены различные задания: бег с препятствиями, игра в бадминтон, устный счет, составление слов из букв, игра в города, решение ребусов и другие.
Участники с энтузиазмом принимали вызовы и демонстрировали свои умения в различных дисциплинах.Подобные активности способствуют развитию умственных и физических способностей детей, а также их командного духа и взаимопомощи.
Важной задачей мероприятия было разъяснить детям необходимость физической активности и ведения здорового образа жизни для улучшения умственных способностей.
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