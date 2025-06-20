Для юных жителей Черноголовки провели состязания «СпортУм»

В рамках акции в библиотеках Московской области «Мы выбираем жизнь» Черноголовская библиотека провела для детей интеллектуально-спортивные состязания «СпортУм», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юным читателям предстояло проверить не только свою смекалку и сообразительность, но и физическую подготовку. Главная идея мероприятия заключалась в чередовании интеллектуальных и спортивных состязаний.

В программу были включены различные задания: бег с препятствиями, игра в бадминтон, устный счет, составление слов из букв, игра в города, решение ребусов и другие.

Участники с энтузиазмом принимали вызовы и демонстрировали свои умения в различных дисциплинах.Подобные активности способствуют развитию умственных и физических способностей детей, а также их командного духа и взаимопомощи.

Важной задачей мероприятия было разъяснить детям необходимость физической активности и ведения здорового образа жизни для улучшения умственных способностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.