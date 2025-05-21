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Дирекция парков Истры пригласила на отдых жителей и гостей округа

Пять живописных парков Истринского округа организовали мероприятия для жителей и гостей территории, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пять живописных парков Истринского округа — Центральный городской парк, лесопарк «Шишкин лес», парк «Фабричный», парк набережной реки Песочная и парк Павловская Слобода — стали настоящими центрами притяжения для любителей активного образа жизни. Здесь кипит деятельность круглый год: профессиональные инструкторы проводят занятия по скандинавской ходьбе, а беговые клубы организуют тренировки для спортсменов любого уровня подготовки.

Особой популярностью пользуются семейные программы. Праздничные мероприятия собирают сотни гостей, превращая зеленые зоны в площадки для фестивалей и культурных событий.

Чтобы не пропустить интересные события и быть в курсе изменений в расписании, смотрите канал парков. Там вы найдете актуальную информацию о предстоящих мероприятиях и сможете планировать свой досуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.