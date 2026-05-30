Дима Билан впервые объяснил, почему не женился на модели Елене Кулецкой

Российский певец Дима Билан впервые подробно рассказал, почему так и не женился на модели Елене Кулецкой, с которой встречался в конце 2000-х. В шоу «Натальная карта» певец признался, что не делал предложения руки и сердца лично Кулецкой, но о женитьбе сказал на эмоциях после победы на конкурсе «Евровидение» в 2008 году.

«Парню 25 лет. На него свалилась колоссальная ответственность. Это был искренний, настоящий импульс. Сказано было в запале, между прочим, а журналисты выхватили и сделали заголовки», — поделился артист.

Билан подчеркнул, что на самом деле не был готов к семейной жизни, и самой Елене он ничего не обещал. Несмотря на несостоявшийся брак, певец до сих пор отзывается о бывшей возлюбленной с большим уважением и теплом, называя ее «исключительной» и «уникальной». По его словам, Кулецкая навсегда останется для него важным человеком.

В этом же шоу Билан признался, что в настоящее время находится в отношениях и в личной жизни у него все в порядке. При этом имя возлюбленной и род ее деятельности раскрывать не стал.

