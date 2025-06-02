Дибров пожелал удачи Карнавал в качестве ведущей «Достояния Республики»

Как он отметил, у юной телеведущей есть большой потенциал. Также, по мнению Диброва, программа рассказывает о песнях разных временных периодов, поэтому для нее нужны ведущие разных поколений, которых объединит искусство.

«И, как мне кажется, у Вали может получиться все. Мы с ней вели подкасты, она — девушка сообразительная, своенравная, но очень способная», — заявил специалист.

Дибров вспомнил, что раньше соведущим Валдиса Пельша был легендарный Юрий Николаев. Возможно, из-за потребности привлечь новое поколение к программе в качестве ведущей была приглашена Валя Карнавал. Телеведущий пожелал удачи блогеру в новом амплуа и заявил о необходимости привлечения актуальных звезд на ТВ.