Дибров пожелал удачи Карнавал в качестве ведущей «Достояния Республики»
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Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал выбор новых ведущих — Валдиса Пельша и блогера Вали Карнавал — для музыкальной программы «Достояние Республики», сообщает Общественная Служба Новостей.
Как он отметил, у юной телеведущей есть большой потенциал. Также, по мнению Диброва, программа рассказывает о песнях разных временных периодов, поэтому для нее нужны ведущие разных поколений, которых объединит искусство.
«И, как мне кажется, у Вали может получиться все. Мы с ней вели подкасты, она — девушка сообразительная, своенравная, но очень способная», — заявил специалист.
Дибров вспомнил, что раньше соведущим Валдиса Пельша был легендарный Юрий Николаев. Возможно, из-за потребности привлечь новое поколение к программе в качестве ведущей была приглашена Валя Карнавал. Телеведущий пожелал удачи блогеру в новом амплуа и заявил о необходимости привлечения актуальных звезд на ТВ.