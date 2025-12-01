сегодня в 16:09

Детский хор «Мандрагора» из Клина победил на областном хоровом конкурсе в Коломне

Детский хор «Мандрагора» из Клина занял первое место на Московском областном хоровом конкурсе имени А. В. Свешникова, который прошел 29 ноября в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

29 ноября в Коломне прошел Московский областной хоровой конкурс «А. В. Свешников и современность», посвященный памяти выдающегося музыканта и педагога XX века Александра Свешникова.

Клин на конкурсе представил образцовый коллектив — детский хор «Мандрагора». В состав участников вошла старшая группа хора — ученики 6–8 классов детской школы искусств имени П. И. Чайковского. Каждый коллектив исполнил четыре произведения: классическое, современное, русскую народную песню и патриотическую композицию.

Преподаватель Анна Гудаева отметила, что коллектив выбрал сложные произведения, два из которых исполнила капелла. В репертуаре были «Адели» Танеева, русская народная песня «Березка», произведение Рахманинова и композиция «Родники России».

В конкурсе участвовали 16 хоровых коллективов и 5 вокальных ансамблей академического направления. Хор «Мандрагора» из Клина стал лауреатом I степени.

