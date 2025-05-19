Детский духовой оркестр из Балашихи стал призером международного фестиваля

Образцовый детский духовой оркестр им. А. В. Васильева Дворца творчество детей и молодежи из Балашихи занял второе место на III международном фестивале-конкурсе духовых оркестров и ансамблей барабанщиков «Славься, Россия». Мероприятие прошло в городе Обнинск, сообщает пресс-служба администрации округа.

Событие посвящено 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовало 16 детских коллективов. Среди них — 10 детских духовых оркестров из разных регионов России: Московской, Калужской и Орловской областей.

Также участие в онлайн-формате приняли коллективы из Карелии, Республик Коми и Беларусь, Донецка, Узбекистана. Юные артисты, представляющие детские сады и школы города Обнинска, стали гостями фестиваля-конкурса и показали свои таланты.

Фестиваль-конкурс был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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