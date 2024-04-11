Десятки площадок подготовлены в Москве на День космонавтики

Десятки площадок, среди которых парки и учреждения культуры в Москве, проведут мероприятия на День космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие в мероприятиях можно будет бесплатно, на отдельные из них потребуется предварительная регистрация. Мероприятия пройдут в период с 12 по 14 апреля.

Для пассажиров общественного транспорта запланированы мероприятия. Так, на Северном речном вокзале в День космонавтики запланированы лекции о созвездиях и планетах, также для гостей вокзала с 12 апреля в течение недели будет работать мобильный планетарий.

На Южном речном вокзале 13 апреля запланированы мастер-классы, космическая викторина, игротека, обсуждение научно-популярных книг, показ любимых мультфильмов о космосе.

В парках Москвы все желающие смогут посмотреть на звезды и планеты.

В амфитеатре парка «Ангарские пруды» 12 апреля в 11:00 пройдут открытые кинопоказы — зрителям представят 27 короткометражек из серии «Любимый экспонат». В парке Ходынского поля пройдет мастер-класс «Земля в иллюминаторе», в ходе которого участники сделают космос из заготовок.